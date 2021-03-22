Игнашевич прокомментировал своё увольнение из "Торпедо"

Фото сайт "Торпедо"

Бывший наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич сделал заявление о своём уходе из московского клуба.

"Сегодня мы "Торпедо" завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь! Спасибо всем болельщикам "Торпедо" за горячую поддержку и, конечно, терпение! Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания", - написал Игнашевич в своём инстаграме.

Столичная команда не побеждает в ФНЛ с ноября, из последних пяти матчей были проиграны четыре. Москвичи идут на шестом месте в турнирной таблице первенства.

Игнашевич возглавлял "Торпедо" с лета 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона 2022/23.

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