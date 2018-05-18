Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России.

"Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые. У Черчесова было время убедиться в моём уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять - для меня неважно" - цитирует 38-летнего футболиста официальный сайт РФС.

Напомним, что Игнашевич не вызывался в сборную России с 2016 года.

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