Игнашевич пропустит матч с "Анжи"

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Игнашевич пропустит матч с "Анжи"

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич не поможет своей команде в матче первого тура чемпионата России против "Анжи".

38-летний центрбек не полетел в Махачкалу, так как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не включил его в заявку.

Напомним, что матч "Анжи" - ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени. 

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