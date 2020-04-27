Игнашевич против досрочного завершения сезона ФНЛ

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Игнашевич против досрочного завершения сезона ФНЛ

Тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич в инстаграме ответил на вопрос пользователя о досрочном завершении сезона ФНЛ.

По мнению специалиста, президент лиги должен найти выход из данной ситуации.

"Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим и о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди.

В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием 4-6 команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет. Думаю, в этой ситуации, в первую очередь, глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип", - сказал Игнашевич.

Ранее стало известно, что сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.

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