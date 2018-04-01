Игнашевич проводит 800-й матч в карьере

Теги цска москвасергей игнашевич

Игнашевич проводит 800-й матч в карьере
В матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" принимает ЦСКА (1:2, второй тайм).

Этот матч стал 800-м в карьере защитника армейцев Сергея Игнашевича.

Напомним, что 38-летний Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. Также играл за "Крылья Советов", "Локомотив" и сборную России.

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