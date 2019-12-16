Игнашевич пройдёт стажировку во французском топ-клубе
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич получил приглашение пройти стажировку в "Марселе".
"Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб "Марсель". Компанию мне составит мой помощник. Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. "Марсель" идёт на втором месте в Лиге 1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно", - сказал Игнашевич.
Напомним, что бывший защитник сборной России возглавляет "Торпедо" с июня 2018 года. Под его руководством команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.
Что касается Виллаш-Боаша, то он более двух лет работал в России, тренируя питерский "Зенит".
Не пропустите: "Марсель" сыграл вничью с "Метцом". | http://soccernews.ru
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