Игнашевич раскритиковал игроков "Торпедо" за игру с "Казанкой"
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался по поводу поражения своей команды в матче с "Казанкой" (3:4).
"Не понравилось наше общее физическое состояние. Не понравилось отношение футболистов на контрасте игры с "Балтикой", потому что на калининградцев настрой был хороший, а сегодня с этим компонентом оказалось не очень хорошо. Может быть, это обманчивое впечатление, потому что был ранний матч. Но не хочется искать оправданий, мы призываем всех футболистов не делить встречи на товарищеские и официальные, но, к сожалению, в обоих матчах объем беговой работы оставлял желать лучшего.
Мы не делим соперников на команды ПФЛ, рангом ниже, рангом выше. Мы отталкиваемся от себя, и у футболистов есть список требований, которые мы им предъявляем. Они прекрасно понимают, что им нужно делать на футбольном поле. Сегодня нам не понравилось, как они реализовывали план на игру. Все остальное - с кем мы играем, какого уровня эти команды вообще никого не интересует. И не должно интересовать в данный момент", - цитирует Игнашевича пресс-служба команда.
Игнашевич работает в "Торпедо" с лета 2019 года.
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