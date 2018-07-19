Игнашевич раскрыл секрет сборной России в сдерживании Салаха
Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, как команде удалось закрыть нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018 (3:1).
"Еще один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом. Сдержать Салаха позволила уверенная игра "один в один" Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок еще одним отличным трофеем", - написал Игнашевич в своем Instagram.
Ещё один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом. Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем. #РоссияЕгипет
Напомним, что в той встрече 26-летний Салах сумел заработать и реализовать пенальти, но большего ему сделать не удалось.
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