Игнашевич раскрыл секрет сборной России в сдерживании Салаха

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, как команде удалось закрыть нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018 (3:1).

"Еще один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом. Сдержать Салаха позволила уверенная игра "один в один" Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок еще одним отличным трофеем", - написал Игнашевич в своем Instagram.

Напомним, что в той встрече 26-летний Салах сумел заработать и реализовать пенальти, но большего ему сделать не удалось.

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