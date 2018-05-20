Игнашевич рассказал, чем сборная Черчесова отличается от команд его предшественников

Защитник сборной России Серей Игнашевич рассказал, чем нынешняя команда Станислава Черчесова отличается от коллективов его предшественников.

"Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого? Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное - здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны", - цитирует 38-летнего бека СЭ.

Напомним, Сальгадо назвал сборную России командой-загадкой. | soccernews.ru