Игнашевич рассказал, чем сборная Черчесова отличается от команд его предшественников

Теги россиясергей игнашевичстанислав черчесов

Игнашевич рассказал, чем сборная Черчесова отличается от команд его предшественниковЗащитник сборной России Серей Игнашевич рассказал, чем нынешняя команда Станислава Черчесова отличается от коллективов его предшественников.

"Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого? Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное - здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны", - цитирует 38-летнего бека СЭ.

Напомним, Сальгадо назвал сборную России командой-загадкой. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов