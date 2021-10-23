Игнашевич рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Фото инстаграм Сергея Игнашевича

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что его хотели переманить в московский "Спартак".

"Предложение о переходе от "Спартака" было, когда главным тренером был Валерий Карпин. Мне в шутку это всё преподнесли в клубе. Мы просто посмеялись и решили даже не отвечать на него", - рассказал Игнашевич.

Футболист выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет - с 2004 по 2018 год.

Сейчас Игнашевич строит тренерскую карьеру - 2 октября он возглавил калининградскую "Балтику".

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