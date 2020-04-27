Игнашевич рассказал о работе в "Торпедо"

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Игнашевич рассказал о работе в "Торпедо"

Экс-игрок сборной России Сергей Игнашевич, который на данный момент является главным тренером "Торпедо", в своем инстаграме рассказал о тренерской работе, а также задачах московского клуба.

"Самое сложное в тренерской работе? Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму. Как тренер в игроках ценю магию, интеллект и скоростно-силовые возможности. Всё остальное поправимо. Задача "Торпедо" на предстоящий сезон - выйти в Российскую Премьер-Лигу", - написал Игнашевич.

К конце года футболист продлил контракт с "Торпедо" до лета 2023 года.

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