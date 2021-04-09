Игнашевич рассказал о своих тренерских амбициях

Фото: Torpedo.ru

Экс-тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о своих амбициях.

"Я бы хотел однажды возглавить ЦСКА. Но еще не время. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту", - приводит слова Игнашевича "Спорт-Экспресс".

Игнашевич тренировал "Торпедо" с лета 2019 по март 2021 года. До этого он работал в молодежной команде ЦСКА.

В качестве футболиста Игнашевич большую часть карьеры провел в ЦСКА (2004-2018).

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