Игнашевич рассказал, почему Слуцкий раскачивается на скамейке во время матчей

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Игнашевич рассказал, почему Слуцкий раскачивается на скамейке во время матчей

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в передаче "КраСава" рассказал, по какой причине главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий раскачивается на скамейке.

Напомним, Игнашевич работал под руководством Слуцкого в ЦСКА и сборной.

"Почему Слуцкий раскачивается? А Леня не играл потому что. Когда ты бьешь пенальти в четвертьфинале чемпионата мира или в 1/8 финала - вот это стресс. А на бровке - это вообще не стресс по сравнению с тем, что ты испытываешь, когда идешь к мячу", - сказал Игнашевич.

Отметим, что экс-игрок сборной России сейчас тренирует "Торпедо", который в турнирной таблице ФНЛ занимает 1 место.

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