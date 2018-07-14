Игнашевич решил завершить карьеру ещё в январе

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич принял решение о завершении карьеры ещё в январе.

"Я ещё в январе объявил руководству ЦСКА, что 30-й тур РФПЛ станет для меня последним. Пытались ли меня отговорить?Да. Поэтому, собственно, клуб и не объявлял о моём решении. Мы договорились дождаться окончания сезона и уже тогда расставить все точки. Понимаю, что продолжать тренировки было бы насилием над организмом. Я и этот сезон отработал на пределе возможностей. И конечно, времени на восстановление мне требуется больше, чем молодым ребятам" - сказал футболист.

Отметим, что сегодня Игнашевичу исполнилось 39 лет.

Не пропустите: Игнашевич может войти в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru