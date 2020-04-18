Игнашевич с женой приняли участие в челлендже для влюбленных
Тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич вместе с женой Натальей поучаствовали в челленжде во время карантина, введенного из-за коронавируса.
Суть челленджа состоит в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнера.
Видео тренер опубликовал в своем инстаграме.
"Говорят, во время карантина растет количество разводов. Предлагаем семейную антистресс терапию. Присоединяйтесь", - написал Игнашевич.
Игнашевич бросил вызов Константину Зырянову, Юрию Газинскому, Владимиру Габулову и Артему Дзюбе.
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