Игнашевич с женой приняли участие в челлендже для влюбленных

Тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич вместе с женой Натальей поучаствовали в челленжде во время карантина, введенного из-за коронавируса.

Суть челленджа состоит в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнера.

Видео тренер опубликовал в своем инстаграме.

"Говорят, во время карантина растет количество разводов. Предлагаем семейную антистресс терапию. Присоединяйтесь", - написал Игнашевич.

Игнашевич бросил вызов Константину Зырянову, Юрию Газинскому, Владимиру Габулову и Артему Дзюбе.

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