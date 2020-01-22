Игнашевич сбил с ног нового тренера "Торпедо", который проходил через поздравительный коридор

Теги торпедо москвасергей игнашевичевгений алдонин

Игнашевич сбил с ног нового тренера "Торпедо", который проходил через поздравительный коридор
Тренер "Торпедо" Евгений Алдонин прошел через поздравительный коридор в честь своего 40-летия.

В момент прохода сквозь строй тренер упал на землю, так как ему подставил подножку главный тренер клуба Сергей Игнашевич.

Стоит отметить, что оба специалиста в бытность футболистами выступали за московский ЦСКА и сборную России.

В данный момент "Торпедо" занимает второе место в ФНЛ и претендует на выход в Российскую Премьер-Лигу.

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