Игнашевич сделал заявление для фанатов "Торпедо" после серии неудачных результатов

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич объяснился перед болельщиками московского клуба после серии неудовлетворительных результатов.

"С командой все в порядке. Вы же понимаете, что невозможно все время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками.

Вылет из Кубка России воспринял болезненно. Гораздо болезненнее, чем в бытность игроком", - написал Игнашевич в своем Instagram.

После 25 туров "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. В 1/4 финала Кубка России "автозаводцы" проиграли "Химкам" со счетом 1:5. С учетом результатов прошлого года "Торпедо" проиграло четыре матча подряд.

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