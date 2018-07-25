Игнашевич сделал заявление о первом дне в качестве тренера ЦСКА



Сергей Игнашевич прокомментировал свой первый рабочий день в качестве тренера молодежной команды ЦСКА.

"Вот так вчера прошел мой первый день на новой работе. Молодежка ЦСКА под руководством Андрея Аксенова победила молодежный состав "Локомотива" 3:2. Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли.

Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне", – написал Игнашевич в своем инстаграме.

Напомним, что 39-летний Игнашевич выступал за ЦСКА на протяжении 15 лет и несколько дней назад завершил карьеру.

Не пропустите: Эрнандес уже прибыл в Москву. | http://soccernews.ru