Игнашевич сделал заявление о первом дне в качестве тренера ЦСКА

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Игнашевич сделал заявление о первом дне в качестве тренера ЦСКА
Сергей Игнашевич прокомментировал свой первый рабочий день в качестве тренера молодежной команды ЦСКА.

"Вот так вчера прошел мой первый день на новой работе. Молодежка ЦСКА под руководством Андрея Аксенова победила молодежный состав "Локомотива" 3:2. Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли.

Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне", – написал Игнашевич в своем инстаграме.

Напомним, что 39-летний Игнашевич выступал за ЦСКА на протяжении 15 лет и несколько дней назад завершил карьеру.

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