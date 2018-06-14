Игнашевич стал вторым самым возрастным полевым игроком в истории ЧМ

Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал вторым самым возрастным полевым игроком в истории Чемпионата Мира.

Так, защитнику ЦСКА в день стартовой игры Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии исполнилось 38 лет и 335 дней. Его результат уступает только легендарному камерунцу Роже Милле, который в последний раз играл на мундиале в возрасте 42 лет и одного месяца.

Напомним, Газинский забил первый гол ЧМ-2018. | soccernews.ru