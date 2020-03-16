"Игнашевич - троянский конь": фанаты "Торпедо" выразили недовольство работой тренера

Болельщики "Торпедо" на фоне серии неудачных результатов команды предъявили претензии старшему тренеру Сергею Игнашевичу.

Напомним, что московская команда ещё ни разу не победила после зимней паузы, а в целом их безвыигрышная серия достигла отметки в семь официальных поединков.

В связи с этим во время игры ФНЛ с "Текстильщиком" на трибунах появились баннеры "Игнашевич - троянский конь" и "Бойтесь армейцев, дара приносящих", намекающие на прошлое тренера в ЦСКА.

Контракт Игнашевича с "Торпедо" рассчитан до 2023 года.

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