Игнашевич установил рекорд сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич принял участие в товарищеском матче против Австрии.

Таким образом, центрбек армейцев стал самым возрастным игроком в истории национальной команды (38 лет и 320 дней).

Прежний рекорд принадлежал легендарному советскому вратарю Льву Яшину (37 лет и 267 дней).

Не пропустите: Американский телеканал назвал четырёх игроков, способных спасти сборную России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru