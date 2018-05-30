Игнашевич установил рекорд сборной России

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Игнашевич установил рекорд сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич принял участие в товарищеском матче против Австрии.

Таким образом, центрбек армейцев стал самым возрастным игроком в истории национальной команды (38 лет и 320 дней).

Прежний рекорд принадлежал легендарному советскому вратарю Льву Яшину (37 лет и 267 дней).

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