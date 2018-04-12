Игнашевич: "В первом матче "Арсенал" играл классно"

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий поражению своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы от лондонского "Арсенала".

"Что касается первого матча, мы проиграли по всем статьям. Команда уровня "Арсенала" ошибок не прощает. А мы много ошибались. У них было пять-шесть голевых моментов, и четыре из них они смогли реализовать. "Арсенал" играл классно, нужно это признать", - цитирует 38-летнего бека армейцев официальный сайт клуба.

Напомним, на матче ЦСКА - "Арсенал" ожидается аншлаг. | soccernews.ru