Игнашевич вошел в число 20 самых возрастных игроков чемпионатов России

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Игнашевич вошел в число 20 самых возрастных игроков чемпионатов России

В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.

В этом поединке все 90 минут провел защитник армейцев Сергей Игнашевич.

Стоит отметить, что Игнашевичу на тот момент было 38 лет и 3 месяцев. Он обошел по этому показателю Валерия Климова и вошел в число 20 самых возрастных игроков чемпионатов России.

В этом сезоне защитник ЦСКА сыграл 11 матчей и не отметился забитыми мячами.

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