Игнашевич вошел в историю ЧМ

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вошел в историю Чемпионатов Мира.

Так, ветеран хозяев ЧМ стал самым возрастным автором автогола за время проведения мундиалей. Сегодняшний мяч в ворота своей команды в игре против сборной Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 был забит им в возрасте 38-ти лет и 352-х дней.

Напомним, Игнашевич отметился автоголом на 12-й минуте игры. | soccernews.ru