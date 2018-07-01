Игнашевич вошел в историю ЧМ

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Игнашевич вошел в историю ЧМЗащитник сборной России Сергей Игнашевич вошел в историю Чемпионатов Мира.

Так, ветеран хозяев ЧМ стал самым возрастным автором автогола за время проведения мундиалей. Сегодняшний мяч в ворота своей команды в игре против сборной Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 был забит им в возрасте 38-ти лет и 352-х дней.

Напомним, Игнашевич отметился автоголом на 12-й минуте игры. | soccernews.ru

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