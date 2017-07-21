Игнашевич восстановился от травмы

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Игнашевич восстановился от травмы

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич полностью залечил своё повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Напомним, что опытный центрбек в мае перенёс операцию на стопе.

Возможно, Игнашевич сможет принять участие в дерби с "Локомотивом", которое состоится в пятницу в 19:30 по московскому времени. 

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