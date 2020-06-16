Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018

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Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, при каких обстоятельствах получил приглашение в национальную команду для участия в ЧМ-2018.

"Последний тур чемпионата России, матч с "Анжи". Мы победили в этой игре, заняли второе место, и моя клубная карьера завершилась. Решение я принял заранее, но всё равно находился в немного шоковом состоянии, так как не знал, что меня ждёт в будущем. В то же время понимал, что впереди Чемпионат Мира, состав ещё не объявлен, и у меня была надежда попасть в эту команду.

Но конкретики не было никакой - последний разговор со Станиславом Саламовичем Черчесовым у нас состоялся после Чемпионата Европы-2016. Я тогда сказал, что вряд ли через два года буду конкурентоспособен, поэтому правильно наигрывать нового игрока на эту позицию. За этими раздумьями меня застал звонок Черчесова с предложением поговорить. Уже через несколько часов мы встретились, пообщались, и, конечно же, я дал своё согласие принять участие в турнире", - заявил экс-футболист.

После ЧМ-2018 Игнашевич завершил профессиональную карьеру и начал тренировать, получив должность в ЦСКА. Сейчас он возглавляет "Торпедо".

На домашнем мундиале сборная России впервые в истории пробилась в 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

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