Игнашевич высказался о переходе Влашича в "Вест Хэм"

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Игнашевич высказался о переходе Влашича в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Сергея Игнашевича/Автор неизвестен

Бывший игрок и тренер московского ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в лондонский "Вест Хэм".

"Вест Хэм" сейчас на втором месте в чемпионате Англии, почему нет. Хорошая команда, отличный чемпионат. Великолепный вызов для Влашича. Он молодой парень, но сейчас уже окреп, стал основным игроком сборной Хорватии, поэтому это хороший шаг для него", — приводит слова Игнашевича Sport24.

"Вест Хэм" заплатил за 23-летнего Влашича 30 миллионов евро. Хорват выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за клуб 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

Не пропустите: ЦСКА отдаст другим клубам часть суммы за Влашича. | http://soccernews.ru
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