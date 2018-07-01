Игнашевич вывел сборную Испании вперед

Защитник сборной России Сергей Игнашевич отметился автоголом в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании. На 12-й минуте игры ветеран после навеса со штрафного переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Напомним, сборная России играет против испанцев в таком составе. | soccernews.ru