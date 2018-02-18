Игнатьев: "Будущее "Зенита" в Лиге Европы зависит от "Селтика"

Известный тренер Борис Игнатьев оценил перспективы питерского "Зенита" на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Давно не видел таких команд, которые так прессингуют и демонстрируют такие скорости, как оппонент дружины Манчини. Если у "Зенита" имеются в запасе какие-то козыри - он пройдет. Все игры петербургской команды, которые мы видели ранее, были выстроены на хороших комбинациях, но того запаса скоростной выносливости, которую продемонстрировал "Селтик", - я давно такого не видел. Думаю, что все будет зависеть от "Селтика". Если он покажет тот же уровень, что и у себя дома, "Зениту" будет очень сложно", - цитирует 77-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, Игнатьев прокомментировал поражение "Спартака" "Атлетику". | soccernews.ru