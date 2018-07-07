Игнатьев: "Чемпионат Мира сегодня представляется европейскими командами"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что на текущем мундиале остались только европейские сборные.

"Арифметически все выкладки подтверждают, что это на самом деле так - Чемпионат Мира сегодня представляется европейскими командами. Наверное, это не особо новость, ведь Европа более организована в плане всех вещей, связанных с продвижением футбола, его имиджевой составляющей.

Но самое главное в том, что какую бы команду мы ни взяли, большинство игроков все равно выступают на европейском континенте, отсюда и закономерность. Хотя это игра, могло что-то сложиться иначе" - приводят слова Игнатьева российские СМИ.

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