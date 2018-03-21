Игнатьев: "Думаю, проиграем бразильцам - 0:1 или 1:2"

Известный тренер Борис Игнатьев дал прогноз на ближайший матч сборной России против национальной команды Бразилии.

"Какого результата жду в игре с бразильцами? Думаю, наши ребята проиграют. Счет - 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть "по другую сторону баррикад", - приводит слова 77-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, Луис Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и Бразилии. | soccernews.ru