Игнатьев: "Думаю, проиграем бразильцам - 0:1 или 1:2"

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Игнатьев: "Думаю, проиграем бразильцам - 0:1 или 1:2"Известный тренер Борис Игнатьев дал прогноз на ближайший матч сборной России против национальной команды Бразилии.

"Какого результата жду в игре с бразильцами? Думаю, наши ребята проиграют. Счет - 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть "по другую сторону баррикад", - приводит слова 77-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, Луис Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и Бразилии. | soccernews.ru

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