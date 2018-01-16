Игнатьев: "Дзюба - игрок не для нынешнего "Зенита"

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Игнатьев: "Дзюба - игрок не для нынешнего "Зенита"Известный тренер Борис Игнатьев высказался о ситуации, в которой оказался форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба, не полетевший по решению тренерского штаба со своей командой на первый зимний тренировочный сбор.

"Скорее всего, Дзюба в чем-то не сошелся с Манчини, но при этом очевидно, что он потерял подвижность. Объем скоростной работы у Заболотного выше, хотя Дзюба все-таки лучше ориентируется в штрафной площади и роль баскетбольного центрового выполняет качественнее. Однако в остальном это игрок не для нынешнего "Зенита", в котором от форварда требуется много перемещаться не только в атаке, но и не выпадать из командной игры в середине поля и на подходах к штрафной", - цитирует 77-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, Дзюба может перебраться во Францию. | soccernews.ru

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