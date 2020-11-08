Игнатьев: "Дзюба вне сборной - не криминал"

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Игнатьев: "Дзюба вне сборной - не криминал"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу отстранения форварда Артема Дзюбы от матчей национальной команды.

Главный тренер Станислав Черчесов принял решение отозвать игрока из-за скандального видео интимного характера.

"Поддерживаю решение Станислава Черчесова. Невызов Дзюбы - это в интересах сборной. Нужно избежать различных кривотолков от болельщиков, оскорблений, чтобы он меньше мелькал перед лицом. Если футболист получает вызов в национальную команду, он должен быть сконцентрированным на игре. Дзюба же постоянно будет отвлекаться, и ничего хорошего из этого не выйдет. Пострадает как сам футболист, так и команда.

Дзюба вне сборной - это не криминал, а правильно решение. Но это не значит, что Артёма отстранили навсегда. Конечно, повязка капитана перейдёт другому футболисту. Но пройдёт время, Дзюба сделает новый героический шаг, народ это воспримет и будет относиться к нему так же, как на чемпионате мира. Как только команда и болельщики будут относиться к Дзюбе как к лидеру, есть все шансы обратно заполучить повязку. Но теперь важно, как он будет себя позиционировать.

Что касается Артёма, он должен принять ситуацию, отнестись к ней по-философски. Думаю, его жизнь не сводится к тому, чтобы иметь капитанскую повязку на руке. Жизнь более сложная и объёмная. Он переживёт этот момент", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Дзюба был готов к появлению скандального видео.

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