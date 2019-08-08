Игнатьев хочет покинуть "Краснодар"

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Игнатьев хочет покинуть "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев намерен сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, причины такого решения 20-летнего футболиста неизвестны. При этом владелец клуба Сергей Галицкий не хочет продавать игрока.

Наиболее предметный интерес к перспективному форварду проявляет московское "Динамо".

Игнатьев - воспитанник "Краснодара". За основную команду "быков" он дебютировал в июле 2017 года.

С тех пор Иван провёл 39 матчей в составе южан, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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