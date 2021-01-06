Игнатьев из-за критики удалил видео танца с с бутылкой пива
Форвард "Рубина" Иван Игнатьев подвергся критике со стороны болельщиков.
Футболист, которому сегодня исполнилось 22 года, опубликовал видео в инстаграме, на котором он танцует на пляже с бутылкой пива в руках.
Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021
Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.
Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.
What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB
Однако позже Игнатьев удалил видео из-за негативных комментариев болельщиков.
"Рубин" приобрел Игнатьева у "Краснодара" за 7 миллионов евро. В этом сезоне на его счету три гола и один ассист в 15 играх.
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