Игнатьев: "Локомотиву" надо было с Семиным подписать пожизненный контракт"

Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал продление контракта московским "Локомотивом" со своим наставником Юрием Семиным.

"Руководство "Локомотива" приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение - продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с "Локомотивом" до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития "Локомотива", но и всего нашего футбола", - цитирует 77-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, Черчесов прокомментировал победу "Локомотива" в РФПЛ. | soccernews.ru