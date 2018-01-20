Игнатьев: "Мне этот сбор кажется более легким, чем прошлогодний"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о том, как проходит первый зимний сбор команды в Марбелье.

"Мне этот сбор кажется более легким, чем прошлогодний. Легче все переносится, ведь немного изменили программу. Пока чувствую себя хорошо. Чуть-чуть изменились тренировки, но в целом все то же, что и в прошлом году. Беговые упражнения изменили, в прошлом году тяжелее были.

Пробежали тест на выносливость, думаю, тренерский штаб доволен. Пока я готов процентов на 60. Цель на первый сбор? Набрать кондиции, выдерживать нагрузки. Хочется провести целый матч. Главное, чтобы обошлось без травм", - сказал он.

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