Игнатьев может перейти из "Локомотива" в "Зенит"
Фото Sport24
Пока неизвестно, где будет играть в следующем сезоне защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев.
34-летний футболист пока не может договориться с "железнодорожниками" о продлении контракта, который истекает в июне.
В связи с этим, как сообщает "Матч ТВ", представители игрока контактировали с "Зенитом" по поводу возможного перехода.
Питерский клуб хочет усилить правый фланг обороны опытным россиянином, однако требования, выдвинутые Игнатьевым, удовлетворить не готов.
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