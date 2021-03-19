Игнатьев может перейти из "Локомотива" в "Зенит"

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Пока неизвестно, где будет играть в следующем сезоне защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев.

34-летний футболист пока не может договориться с "железнодорожниками" о продлении контракта, который истекает в июне.

В связи с этим, как сообщает "Матч ТВ", представители игрока контактировали с "Зенитом" по поводу возможного перехода.

Питерский клуб хочет усилить правый фланг обороны опытным россиянином, однако требования, выдвинутые Игнатьевым, удовлетворить не готов.

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