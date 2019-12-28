Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"
Новичок "Рубина" Иван Игнатьев в инстаграме опубликовал прощальное письмо, адресованное его бывшему клубу "Краснодару".
"Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее, это было хорошее время! Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем всем, я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!
Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов и сил в меня, я всегда старался отвечать на поле, своей игрой! Всех обнимаю! Спасибо вам, главные на празднике футбола – болельщики, вы будете всегда в моём сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч", - написал футболист.
Я начал карьеру в городе Краснодар , получал футбольное обучение здесь , испытал много как положительных эмоций,так и не очень , тем не менее, это было хорошее время ! Я благодарен каждому человеку , который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня , начиная с горничных, заканчивая людьми,которые отвечают за качество газона , всем всем , я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком ! Отдельное спасибо руководству ,которое вложило много своих нервов сил на меня , я всегда старался отвечать на поле , своей игрой !! Всех обнимаю ! Спасибо вам , главные на празднике футбола– болельщики , вы будете всегда в моем сердце , я всегда буду вспоминать минуты радости,связанные с вами !! Всем всем крепкого здоровья и удачи ! Ваш Игнат . До новых встреч ❤ @fckrasnodar @fck_academy @fans_fckk
Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.
20-летний форвард перешёл в "Рубин" за 7 миллионов евро, заключив контракт до лета 2024 года.
Не пропустите: Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15