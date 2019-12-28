Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев в инстаграме опубликовал прощальное письмо, адресованное его бывшему клубу "Краснодару".

"Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее, это было хорошее время! Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем всем, я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!

Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов и сил в меня, я всегда старался отвечать на поле, своей игрой! Всех обнимаю! Спасибо вам, главные на празднике футбола – болельщики, вы будете всегда в моём сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч", - написал футболист.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

20-летний форвард перешёл в "Рубин" за 7 миллионов евро, заключив контракт до лета 2024 года.

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