Игнатьев: "Наверное, Слуцкий вернется в одну из российских команд"

Теги леонид слуцкийхалл сити

Игнатьев: "Наверное, Слуцкий вернется в одну из российских команд"Известный тренер Борис Игнатьев высказался об увольнении Леонида Слуцкого из английского "Халл Сити".

"Я воспринял уход Леонида Слуцкого из "Халл Сити" как вполне нормальную ситуацию в футболе. Он сам говорил, что дела у него в этой команде не ладятся и результаты это подтверждали. Но он не бесцельно провел время в этом клубе и думаю, что многое почерпнул для себя в английском футболе. Конечно, очень жаль, что Слуцкий закончил работу в этой команде и не смог задержаться там дольше. Ничего страшного не вижу в том, что у него не получилось. Наверное, он сейчас вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое, чего наш футбол пока не знает", - цитирует 76-летнего специалиста СЭ.

Напомним, уход Слуцкого из "Халл Сити" также прокомментировал Алдонин. | soccernews.ru

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