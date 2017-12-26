Игнатьев назвал две кандидатуры на замену Мутко

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Игнатьев назвал две кандидатуры на замену МуткоИзвестный тренер Борис Игнатьев назвал две кандидатура на замену Виталию Мутко на должности президента РФС.

"Кем заменить Мутко, если он полностью освободит свой пост? У меня два варианта: Валерий Газзаев и Вячеслав Колосков. Руководителя мудрее Колоскова я просто не видел. У него - огромный авторитет на международном уровне, его знает весь отечественный футбол, его знает ФИФА. Газзаев - человек от футбола, знает наш вид спорта "от" и "до". Это самые разумные варианты. Это мое личное мнение. Я так вижу ситуацию. Важно и то, что к обоим этим людям у нас относятся с большим уважением", - цитирует 77-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Газзаев прокомментировал временный уход из РФС Мутко. | soccernews.ru

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