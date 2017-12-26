Игнатьев назвал две кандидатуры на замену Мутко

Известный тренер Борис Игнатьев назвал две кандидатура на замену Виталию Мутко на должности президента РФС.

"Кем заменить Мутко, если он полностью освободит свой пост? У меня два варианта: Валерий Газзаев и Вячеслав Колосков. Руководителя мудрее Колоскова я просто не видел. У него - огромный авторитет на международном уровне, его знает весь отечественный футбол, его знает ФИФА. Газзаев - человек от футбола, знает наш вид спорта "от" и "до". Это самые разумные варианты. Это мое личное мнение. Я так вижу ситуацию. Важно и то, что к обоим этим людям у нас относятся с большим уважением", - цитирует 77-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Газзаев прокомментировал временный уход из РФС Мутко. | soccernews.ru