Игнатьев назвал главного претендента на победу в РФПЛ

Известный тренер Борис Игнатьев назвал главного претендента на победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

"Локомотив" - фаворит в борьбе за титул. Если бы сейчас наш чемпионат не уходил на перерыв, то сейчас на эту тему можно было бы говорить более конкретно. Конечно, и "Локомотив", и "Спартак" сейчас не хотят уходить в отпуск, уходить на перерыв, если говорить об их нынешнем игровом состоянии и эмоциях", - цитирует 76-летнего специалиста Rusfotball.

Напомним, Геркус назвал имя желательного соперника "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru