Игнатьев назвал главного претендента на победу в РФПЛ

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Игнатьев назвал главного претендента на победу в РФПЛИзвестный тренер Борис Игнатьев назвал главного претендента на победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

"Локомотив" - фаворит в борьбе за титул. Если бы сейчас наш чемпионат не уходил на перерыв, то сейчас на эту тему можно было бы говорить более конкретно. Конечно, и "Локомотив", и "Спартак" сейчас не хотят уходить в отпуск, уходить на перерыв, если говорить об их нынешнем игровом состоянии и эмоциях", - цитирует 76-летнего специалиста Rusfotball.

Напомним, Геркус назвал имя желательного соперника "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

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5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
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