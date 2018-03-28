Игнатьев назвал лучших игроков сборной России в матче с французами

Известный тренер Борис Игнатьев назвал лучших игроков сборной России во вчерашнем товарищеском матче против Франции.

"Кого бы отметил в составе российской сборной? Смолова. И его гол говорит о том, что он умеет забивать, когда создаются такие моменты. И Смольников здесь хорошую, активную передачу сделал. Головин приличную работу продемонстрировал. Лунев, если бы не третий мяч, можно было бы сказать, что достаточно надежно сыграл", - цитирует 77-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, Кириченко назвал своего лучшего игрока в составе сборной России в матче с французами. | soccernews.ru