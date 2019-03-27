Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев заявил, что он не продлевал контракт с клубом.
"Контракт продлён? Нет. Откуда инфа? Заявление на официальном сайте? Не комментирую", - цитирует футболиста Sport24.
Ранее "Краснодар" объявил о заключении нового соглашения с 20-летним Игнатьевым и попросил не беспокоить игрока.
Около трёх недель назад клуб перевёл форварда в дубль за отказ продлевать контракт.
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