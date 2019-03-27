Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"

1 Теги краснодариван игнатьев

Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев заявил, что он не продлевал контракт с клубом.

"Контракт продлён? Нет. Откуда инфа? Заявление на официальном сайте? Не комментирую", - цитирует футболиста Sport24.

Ранее "Краснодар" объявил о заключении нового соглашения с 20-летним Игнатьевым и попросил не беспокоить игрока.

Около трёх недель назад клуб перевёл форварда в дубль за отказ продлевать контракт.

Не пропустите: "Уфа" уволила главного тренера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

OkTawius
Димон

мда, всеми любимый клуб превратился в откровенное посмешище

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов