Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев заявил, что он не продлевал контракт с клубом.

"Контракт продлён? Нет. Откуда инфа? Заявление на официальном сайте? Не комментирую", - цитирует футболиста Sport24.

Ранее "Краснодар" объявил о заключении нового соглашения с 20-летним Игнатьевым и попросил не беспокоить игрока.

Около трёх недель назад клуб перевёл форварда в дубль за отказ продлевать контракт.

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