Игнатьев объяснил, почему не перешёл из "Рубина" в "Урал" или "Зульте-Варегем"
Фото инстаграм Ивана Игнатьева
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев рассказал, что помешало ему сменить команду минувшим летом.
Сообщалось, что 22-летнего футболиста хотят заполучить "Урал" и бельгийский "Зульте-Варегем".
"Там всё было на флажке с "Уралом", разговаривали. Я готов был пойти на понижение [зарплаты], но там руководство не договорилось. Это не связано с финансовыми вопросами.
"Зульте-Варегем"? На тот момент [перед стартом предсезонной подготовки] не было желания ни со стороны клуба, ни с моей стороны куда-то переходить. Потому что я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я ещё не сказал своего слова в России. Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать", - заявил Игнатьев.
В этом сезоне форвард поучаствовал в 5 матчах "Рубина", результативными действиями не отличался.
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|Антверпен
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|Стандард Льеж
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|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
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|Андерлехт
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|9
|Зульте-Варегем
|29
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|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
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|Сент-Трюйден
|29
|33
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|Эупен
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|14
|Серкль Брюгге
|29
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|Остенде
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|Ред Стар Ваасланд
|29
|20