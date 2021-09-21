Игнатьев объяснил, почему не перешёл из "Рубина" в "Урал" или "Зульте-Варегем"

Теги рубиниван игнатьевуралзульте-варегем

Игнатьев объяснил, почему не перешёл из "Рубина" в "Урал" или "Зульте-Варегем"

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев рассказал, что помешало ему сменить команду минувшим летом.

Сообщалось, что 22-летнего футболиста хотят заполучить "Урал" и бельгийский "Зульте-Варегем".

"Там всё было на флажке с "Уралом", разговаривали. Я готов был пойти на понижение [зарплаты], но там руководство не договорилось. Это не связано с финансовыми вопросами.

"Зульте-Варегем"? На тот момент [перед стартом предсезонной подготовки] не было желания ни со стороны клуба, ни с моей стороны куда-то переходить. Потому что я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я ещё не сказал своего слова в России. Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать", - заявил Игнатьев.

В этом сезоне форвард поучаствовал в 5 матчах "Рубина", результативными действиями не отличался.

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