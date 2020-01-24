Игнатьев объяснил своё решение перейти из "Краснодара" в "Рубин"
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Краснодара" в казанский клуб.
"Было тяжело с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал своё футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моём случае. Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в "Краснодаре", хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу. Для меня и для них так было нужно. "Краснодар" хорошо заработал на моём переходе, а я сменил обстановку.
У меня не было разговоров с Галицким (владелец "Краснодара" - примечание Soccernews). Но я изначально понял, что он сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе", - сказал Игнатьев.
Напомним, что "Рубин" заплатил за 21-летнего форварда 7 миллионов евро и заключил с ним контракт до 30 мая 2024 года.
Позднее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" избавился от футболиста из-за возникших у него проблем с употреблением наркотиков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15