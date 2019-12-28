Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев рассказал о причинах своего ухода из "Краснодара", воспитанником которого он является.

"Был рад интересу со стороны "Рубина", потому что в "Краснодаре" получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу. Всё равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти", - сказал 20-летний нападающий.

Напомним, что Игнатьев перешёл в "Рубин" за 7 миллионов евро, заключив контракт до лета 2024 года.

За "Краснодар" форвард сыграл 54 матча, в которых забил 17 голов и сделал 5 ассистов.

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