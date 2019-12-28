Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
Новичок "Рубина" Иван Игнатьев рассказал о причинах своего ухода из "Краснодара", воспитанником которого он является.
"Был рад интересу со стороны "Рубина", потому что в "Краснодаре" получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу. Всё равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти", - сказал 20-летний нападающий.
Напомним, что Игнатьев перешёл в "Рубин" за 7 миллионов евро, заключив контракт до лета 2024 года.
За "Краснодар" форвард сыграл 54 матча, в которых забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15