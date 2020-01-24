Игнатьев отреагировал на слухи о проблемах с наркотиками
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев прокомментировал информацию о том, что "Краснодар" продал его из-за возникших проблем с употреблением наркотиков.
"Мы вместе с агентом над этим посмеялись. Я его вообще просил, чтобы он это не комментировал и никому не отвечал об этом. Ну зачем? Он объяснял: "Почему ты не хочешь себя защитить?". А зачем мне себя защищать? Мне всё равно, кто там что пишет. Мы посмеялись над этой новостью, потому что это неправда. У меня есть предположение, откуда эта информация. Я не хочу об этом вообще говорить. У меня есть догадки, оставлю их при себе. В нашем футболе так бывает, что кто-то специально расшатывает лодку.
Моя последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев? Вообще не знаю, о чём речь. Ничего такого не было. Всегда найдётся тот, кто хочет тебя облить, и это делается с конкретной целью. Но меня это не напрягает. Ну создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Чёрный пиар - это тоже пиар. Я благодарен этим людям, молодцы. Обо мне всё время говорят. Да, у меня непростой характер. Но он и не трудный. У меня нормальный, боевой характер. Я отношусь ко всему с пониманием, у меня тоже есть чувства, как и у других", - сказал Игнатьев.
Напомним, что "Рубин" заплатил за 21-летнего форварда 7 миллионов евро и заключил с ним контракт до 30 мая 2024 года.
Не пропустите: Игнатьев объяснил своё решение перейти из "Краснодара" в "Рубин". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15