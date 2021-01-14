Игнатьев отреагировал на слухи об интересе "Шальке"

Хавбек московского "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в "Шальке".

"Читал новость про "Шальке", но я игрок "Локомотива", поэтому не хочу это комментировать", - сказал 33-летний футболист.

Ранее сообщалось, что "кобальтовые" хотят бесплатно заполучить россиянина, чей контракт с "железнодорожниками" истекает в июне.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Локомотив" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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