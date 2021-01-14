Игнатьев отреагировал на слухи об интересе "Шальке"
Хавбек московского "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в "Шальке".
"Читал новость про "Шальке", но я игрок "Локомотива", поэтому не хочу это комментировать", - сказал 33-летний футболист.
Ранее сообщалось, что "кобальтовые" хотят бесплатно заполучить россиянина, чей контракт с "железнодорожниками" истекает в июне.
В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Локомотив" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Не пропустите: "Локомотив" высмеял запрет заимствований на "Матч ТВ" (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "Ювентусе" отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову
-
"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ
-
Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции
-
Роналду прокомментировал выход "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии
-
Азар признан иконой бельгийского футбола
-
Слуцкий назвал сильные стороны новичка "Рубина" Сайто
-
Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"
-
Игнатьев отреагировал на слухи об интересе "Шальке"
-
Флик охарактеризовал одним словом вылет "Баварии" из Кубка Германии от "Хольштайна"
-
"Краснодар" расторг контракт с легендой клуба
-
Кейн повторил достижение Фаулера и Коула
-
Массажист Кокорина оценил готовность нападающего к сборам "Спартака"
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа" в Кубке Италии
-
"Ротор" объявил о трансфере троих футболистов
-
Нойер догнал Маттеуса по матчам за "Баварию"
-
Куман высказался о выходе "Барселоны" в финал Суперкубка Испании
-
"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"
-
Моуринью прокомментировал ничью с "Фулхэмом"
-
"Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20