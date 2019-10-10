Игнатьев озвучил задачу сборной России на октябрьские матчи

Защитник сборной России Владислав Игнатьев рассказал, какие цели у национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

"Набрать шесть очков и решить задачу выхода на Евро", - сказал Игнатьев.

Напомним, что для завоевания путёвки на континентальное первенство сборной России осталось набрать 4 очка в 4 матчах.

Против Шотландии подопечные Станислава Черчесова сыграют сегодня, а против Кипра - 13 октября.

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